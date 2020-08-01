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  4. 01 Ağustos 2020 21:39

Bayram yolunda 14 kişi hayatını kaybetti

Arife gününden bu yana yurt genelinde meydana gelen trafik kazaları sonucunda 14 kişi hayatını kaybederken, 169 kişi de yaralandı.

Bayram yolunda 14 kişi hayatını kaybetti
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Son ölümlü kaza haberi Adana'nın Pozantı ilçesinden geldi. Adana-Ankara yolunun Şekerpınarı mevkiinde bir otomobille midibüs çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de kaza oldu. Bozova-Halfeti yolunda bir minibüs ve kamyonet çarpıştı. Kazada 15 kişi yaralandı.

Bayramın ikinci gününde yurt genelinde meydana gelen diğer trafik kazalarında 6 kişi yaşamını yitirdi, 72 kişi yaralandı. Arife gününden bu yana toplam can kaybı 14 oldu. 169 kişi ise yaralandı.

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