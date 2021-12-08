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Bebeğini döven cani hakkında istenen ceza belli oldu

Bebeğini döven cani hakkında istenen ceza belli oldu

Gaziantep'te bebeğini döven baba hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gaziantep'te bebeğini döven baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.

TUTUKLANMIŞTI

Gaziantep'te baba Y.G'nin yaklaşık 2 aylık bebek C.G'yi darbederken çekilen görüntüleri 30 Kasım'da ortaya çıkmış, bunun üzerine ulaşılan bebek tedavi altına alınmıştı.

Aynı gün yakalanarak mahkemeye çıkarılan baba "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Bebek, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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Etiketler bebeğini döven baba gaziantep hapis
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