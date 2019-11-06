Belediye otobüsü alev aldı

Olay, saat 13.00 sularında Yıldırım'da Gökdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35-C numaralı otobüsün Gökdere kavşağına geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden şoförün dikkati sayesinde otobüste bulunan yolcular tahliye edildi.

Otobüs kısa sürede alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri araç trafiğini ulaşıma kapattı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında kimsenin yara almaması yüreklere su serpti.

Diğer yandan yolcuların otobüsten tahliye edilmesi ve otobüsün alev alev yanması kameralara yansıdı. Polis ekipleri yangınla alakalı tahkikat başlatırken, itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.