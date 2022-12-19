''Beni siz yıktınız'' deyip, kendini astı

Diyarbakır'da 24 yaşındaki Mehmet T.'nin demir korkulukta iple asılı halde ölü bulundu. T.'nin ölmeden önce kardeşine, ''Kendi kendinize dik durun. Beni siz yıktınız, hiçbirinize hakkım helal değil'' mesajını attığı ortaya çıktı.

Diyarbakır'da bir yapıya ait alanın demir korkuluğuna iple asılı kişi ölü olarak bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

ÜSTÜNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ölen kişi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlatırken, ölen kişinin üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi.

"HAKKIM HELAL DEĞİL"

Öte yandan Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde demir korkulukta ipe bağlı cesedi bulunan kişinin Mehmet T. (24) olduğu belirlendi. İntihar üzerinde duran polis, Mehmet T.'nin ölmeden önce kardeşine, "Kendi kendinize dik durun. Beni siz yıktınız, hiçbirinize hakkım helal değil" diyerek mesaj attığını tespit etti. Otopsi sonrası Mehmet T.'nin cenazesi, Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

DHA