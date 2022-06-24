Beşiktaş'ta sokak ortasında cinsel ilişki rezaletinde yeni perde

İstanbul Beşiktaş’ta sokak ortasında cinsel ilişkiye giren çiftin, ilişkiye girdikleri aracın kaportasında göçük oluştu. Araç sahibi çiftten şikayetçi oldu.

İstanbul Beşiktaş’ta 11 Haziran günü sabah 04.54 sıralarında bir çift sokak ortasında ilişkiye girdi. Çift, kendilerini “Ne yapıyorsunuz? Eviniz yok mu sizin!” diye uyaran bir kişiye “Sana ne lan!” diye cevap verdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Olayla ilgili otel işletmecisi A. E. K. ve oyuncu Z. S. gözaltına alındı. Hakkında “hayasızca hareket suçundan” işlem başlatılan A. E. K.’ın “Kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi. Çift hakkında ev hapsi kararı verildi.

‘ARACIMDA GÖÇÜK VAR’

Sabah Dilek Yaman’ın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin cinsel ilişkiye girdiği arabanın sahibi aracında göçük olduğunu fark etti. 34 L.. 1. Plakalı aracın sahibi M.Y., ikilinin aracına zarar verdiğini belirterek karakola koştu. M.Y.’nin müracaatı sonrası araçtaki maddi hasar kaybının tespiti için araç ekspertize gönderildi.

‘ALKOLÜN ETKİSİYLE KENDİMİZİ KAYBETTİK’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ifadesine başvurulan A. E. K., “10 gün önce sosyal medyada tanıştık. Olay günü buluştuk. Cihangir’de üç farklı mekana gittik. Mekanlarda alkol içtik. Gece bir sıralarında mekandan çıktıktan sonra olay yerine geldik. Taksi çağırdık beklemeye başladık. Taksiyi beklerken birbirimize yakınlaştık. Alkolün etkisiyle kendimizi kaybettik” dedi.

‘BİR ÇOCUĞUM VAR ÇOK PİŞMANIM’

Oyuncu Z. S., otel işletmecisinin ifadesini doğrulayarak, “Bir çocuğum var. Yaşananlar nedeniyle mahvoldum. Çok utanıyorum. Alkolün etkisiyle yaptık. Kendimizde değildik. Çok utanıyorum” dedi.

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