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  4. 11 Eylül 2019 12:14

Beştepe'ye giden CHP'li başkanın konvoyunda kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını davetine katılmak üzere yola çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda bir araç kaza yaptı. Aralarında danışmanının da olduğu 3 kişi yaralandı.

Beştepe'ye giden CHP'li başkanın konvoyunda kaza
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Mersin’den Ankara’ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in konvoyundaki Mustafa Bereli’nin (45) kullandığı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy’un kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Belediye Başkanı Seçer’in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Başkan Seçer’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti nedeniyle Ankara’ya gittiği belirtildi.

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