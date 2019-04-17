Beyaz Show'a telefonla bağlanan ''Ayşe öğretmen'' tutuklandı

Ayşe Çelik, erteleme süresinin dolmasının ardından kendisi Diyarbakır Adliyesi’ne gitti. Çelik, adliyede işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'ın haberine göre kendisini çok kötü hissettiğini belirten Ayşe Çelik, “Bebeğim rahatsız... Cezaevi koşulları onun için uygun değil. Tüm bunları düşününce kızımı anneme bırakma kararı verdim. Duygularımın tarifi imkânsız. Çok üzgünüm” dedi.

Yargıya olan inancını kaybetmediğini aktaran Ayşe öğretmen, “Yaşadığım bu hukuksuzluğun ortadan kaldırılacağına inanıyorum. Bir anne ile bebeğinin ayrılmasına izin vermeyeceklerini düşünüyorum” diye konuştu. Ayşe öğretmen ifade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye bireysel başvuruda bulunmuş, ancak yüksek mahkeme Ayşe Çelik'in dosyasını gündemine almamıştı.