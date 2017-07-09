Beykoz'da cinayet gibi kaza kamerada

Beykoz'da alkollü olduğu iddia edilen Emre Ö.'nün kullandığı otomobil, önce seyir halinde olan otomobile ardından da iki motosiklete çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından otomobilinin plakasını sökerek kaçmaya çalışan Emre Ö. polisler tarafından gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan Emre Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı.



Kaza Beykoz Soğuksu Ziya Çakmak Viyadüğü, girişinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beykoz'dan Kavacık istikametine seyir halinde olan 34 DB 0320 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Mehmet Büyükörün yönetimindeki 38 RU 6808 plakalı otomobile, ardından da bir pizza firmasında çalışan Bayram Malkoç'un kullandığı 39 BD 864 plakalı motosiklet ile Cengiz Üliç kullandığı 39 BD 414 plakalı motosiklete çarptı.





PLAKASINI SÖKTÜ

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, motosiklet sürücüsü Malkoç ise metrelerce sürüklendi. .Bu arada, kazaya sebep olan ve şoför olarak çalıştığı öğrenilen Emre Ö. ise kullandığı lüks otomobilin plakasını söktü. Olay yerinden kaçmaya çalışan Emre Ö., çevredeki vatandaşların polis ekibine söylemesi üzerine, olay yerinden kaçamadan gözaltına alındı.



Kazada Bayram Malkoç (40), Cengiz Uliç (33) ve takla atan otomobilin sürücüsü Mehmet Büyükörün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz şekilde yatan Malkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kazanın yaşandığı yola şerit çekerek araç trafiğine kapattı. Yaralılardan Büyükörün Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarken, Üliç ise Üsküdar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.







Kazada hayatını kaybeden Malkoç'un cenazesi ise Beykoz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Malkoç'un yaklaşık bir hafta önce çocuğunun dünyaya geldiği öğrenildi.







FECİ KAZA KAMERADA

Kameralara yansıyan görüntülerde, araç sürücüsü hızla seyir aldığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Aracın önce bir otomobile ardından da bir motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak tabelaya çarpıyor. Kazayı gören diğer sürücüler son anda araçlarını durdurarak yardıma koşuyor. Daha sonra tabelaya çarpan sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, motosiklete ve otomobile çarpan aracın ise olay yerinden kaçtığı görülüyor.





SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Paşabahçe Polis Merkezi’ne götürülen Emre Ö., buradaki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi savcılık tarafından tutuklama istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Emre Ö., tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi. Emre Ö.'nün 165 promoil alkollü olduğu iddia edildi.



