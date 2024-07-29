Beyoğlu'nda 4 katlı otelde yangın paniği
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir otelin çatısında çıkan yangın kontrol altına alındı.
Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi'ndeki 4 katlı otelin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle yoğun duman oluşurken, otelde kalanlar kendi imkanlarıyla binadan dışarı çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otelin çatısında hasar oluştu.
AA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol