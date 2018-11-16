Makam aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
Makam aracı kaza yaptı: 2 ölü, 4 yaralı
Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
Meteoroloji o bölgeleri uyardı ! Şemsiyesiz dışarı çıkmayın
İki saat içinde 41 kilo 655 gram ele geçirildi
İki saat içinde 41 kilo 655 gram ele geçirildi
Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK
Erdoğan ile Trump'tan önemli görüşme: Kaşıkçı, FETÖ, PKK
Bakan müjdeyi verdi: ''Sona yaklaştık''
Bakan müjdeyi verdi: ''Sona yaklaştık''
Akın akın geliyorlar... Esnaf çareyi buldu !
Akın akın geliyorlar... Esnaf çareyi buldu !
ABD'den Kerkük petrolü ve Türkiye açıklaması
ABD'den Kerkük petrolü ve Türkiye açıklaması
MOBESE'nin ''B''si için flaş karar !
MOBESE'nin ''B''si için flaş karar !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Kasım 2018 21:56

Bir annenin en acı anı... Kardeşi bu hale getirdi !

Bursa'da bir kişi, ağabeyinin uyuşturucu kullanmaması yönündeki uyarıları nedeniyle ağabeyini av tüfeğiyle vurdu.

Bir annenin en acı anı... Kardeşi bu hale getirdi !
A+ A-

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mustafa D. (26), iddiaya göre, kendisini uyuşturucu kullanmaması yönünde uyaran ağabeyi Hüseyin D.’yi (29) av tüfeğiyle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralı genci, annesi Nevin D. öperek sakinleştirmeye çalıştı.
 
Olay, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin D., iddiaya göre, eve uyuşturucu alıp gelen kardeşi Mustafa D.’yi, uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardı. Bunun üzerine çıkan tartışma sırasında Mustafa D., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyi Hüseyin D.’yi sağ bacağından yaraladı. Mustafa D. evden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ekibi sevk edildi.

OĞLUNU ÖPEREK SAKİNLEŞTİRDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Hüseyin D., İnegöl Devlet Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldı. Olayı öğrenip acil servise gelen anne Nevin D., acılar içindeki oğlunu öperek sakinleştirdi. Yaralı genç, ameliyata alındı.

Jandarmanın, kaçan Mustafa D.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

tüfek , ağabey , anne , oğul , uyuşturucu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM