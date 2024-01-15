Bir dini nikahlı cani vahşeti daha: Tam 17 yerinden bıçaklayarak katletti

Antalya'da 37 yaşındaki bir cani kanunlara aykırı olmasına rağmen yalnızca dini nikahla birlikte yaşadığı ve 3 çocuğunun annesi olan 26 yaşındaki genç kadını 17 yerinden bıçaklayarak katletti.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Y.G. (37), 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuğunun annesi B.G.'u (26) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Kendisini de bıçakla ağır yaralayan Gündüz, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Halı pazarlamacılığı yapan Y.G. ile 10 yıldır dini nikahla birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.G., ekmek bıçağıyla B.G.'u 17 yerinden bıçakladı. Kavga seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese gelen polis ekibi, B.G.'u yerde kanlar içerisinde buldu. Çağırılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.G., kurtarılamadı. Kendisini de bıçaklayıp ağır yaralanan Y.G. ise hastanede tedaviye alındı. B.G.'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kızının öldürüldüğünü öğrenip, bugün sabah saatlerinde Uşak'tan Antalya'ya gelen Z.G. ile diğer iki kızı ve yakınları gözyaşı döktü. Z.G., "Kızım akşam yatakları kurmaya gitmiş. Yatakları kurduğu esnada eğilince birlikte yaşadığı kişi 17 yerini bıçaklamış. Benim ciğerim yandı, hiçbir ananın yüreği benim gibi yanmasın. Böyle katillere hiçbir anne baba çocuklarını teslim etmesin. Benim çocuğum 17 kez bıçaklanacak ne yaptı. Kötü yolda mı gördü? Ne etti de bunları benim çocuğuma yaptın" dedi.

Adli tıptaki işlemlerin ardından annesi Z.G.'a teslim edilen B.G.'un cenazesi defnedilmek üzere Uşak'a götürüldü. (DHA)

DHA