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  4. 03 Mart 2020 16:48

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Sivas'ta Afganistan uyruklu 29 yaşındaki bir kişi yüksek ateş ve grip şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!
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Sivas'ın Ferhatbostan mahallesinde oturan Afganistan uyruklu Najibullah Sultani, yüksek ateş ve grip şikayetleriyle rahatsızlandı. Çağrılan ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne getirilen Sultani, bir süre acil servis önünde ambulans içerisinde bekletildi. Acil servisin ve hastanın alınacağı odanın hazır hale getirilmesinin ardından ambulanstan indirilen Sultani, gözlem altına alındı.

Bu arada hastane personelinin özel tulum giyerek, maske taktıkları görüldü. Gözlem altına alınan Sultani'ye kesin teşhis amaçlı gerekli tetkiklerin uygulanacağı öğrenildi.

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