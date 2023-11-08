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Bir kadın cinayeti daha: 11 çocuğunun annesini katletti

Bir kadın cinayeti daha: 11 çocuğunun annesini katletti
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Malatya'da bir kişi tam 11 çocuğunun annesi olan eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Malatya'da A.N. (53), 11 çocuğun annesi eşi A.N.'i (51), tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde İskender Mahallesi'nde meydana geldi. A.N. ile eşi A.N. arasında yaşadıkları 3 katlı apartmanın zemin katında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce A.N., evde bulunan tüfeği alıp, eşine ateş etti. Vücuduna saçmaların isabet ettiği A.N., kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nazin, kurtarılamadı.

A.N. olayın ardından suç aleti tüfekle polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.N.'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olay sonrası çiftin polis merkezine götürülen çocuklarının ifadesinde babaları ile annelerinin sürekli kavga ettiklerini söyledikleri belirtti. (DHA)

DHA

Etiketler kadın cinayeti 11 çocuk annesi kadın eşini öldürdü cinayet
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