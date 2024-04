Bir kadın cinayeti daha: Anlaşmalı boşanıp katletti

Diyarbakır'da eşinden anlaşmalı olarak tek celsede boşanan bir kişi mahkeme çıkışı takip ettiği eski eşi ve yanındaki kişiyi boşanma davasından sadece 1 saat sonra öldürdü...

Diyarbakır'da 1 Nisan’da mahkeme çıkışı takip ettiği S.M.’yi (34) ve yanındaki M.S.’ı (50) tabanca ile ateş ederek öldüren A.M. (35) saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı. A.M.’nin, S.M. ile anlaşmalı olarak boşandıktan 1 saat sonra olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olay, 1 Nisan’da öğle saatlerinde Kaynartepe Mahallesi 212’inci Sokak’ta 2 katlı evin girişinde meydana geldi. A.M., aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından S.M. ile yanındaki sevgilisini olduğu iddia ettiği M.S.’ı, takip etti. A.M., 212’nci sokakta bulunan eve girmek üzere olan S.M. ve M.S.’ın yanına gelerek, başlarına tabanca ile ateş etti. S.M. ve M.S. yere yığılırken, A.M. olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde S.M. ve M.S.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından S.M. ve M.S.’ın cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından S.M. ve M.S.’ın cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, A.M.’nin yakalanması için çalışma başattı. Yapılan araştırmada S.M. ve M.S.’ın yaklaşık 1 hafta önce 212’inci Sokak’taki evde beraber yaşamaya başladığı öğrenildi. A.M.’nin kent merkezindeki bir evde saklandığı belirlendi. A.M., adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

A.M.’nin 1 Nisan’daki mahkemede S.M.’den anlaşmalı olarak boşandığı ve cinayetleri de 1 saat sonra işlediği ortaya çıktı. A.M.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

