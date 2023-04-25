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Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi

Bir kadın cinayeti daha! Eski eşi tarafından katledildi
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Türkiye bugün bir kadın cinayetiyle daha sarsıldı. Tokat'ta işlenen cinayette bir kişi 32 yaşındaki eski eşini öldürüp, intihar etti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde A.G. (39), 5 yıl önce boşandığı E.G.’i (32) sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürüp, intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Turgut Özel Caddesi’nde meydana geldi. Sabah alışverişi için evden çıkan 3 çocuk annesi E.G., cadde üzerinde yürürken daha önce kendisini tehdit ettiği için cezaevine giren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi A.G. ile karşılaştı. 5 yıl önce boşanan A.G. ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.G., yanındaki tabancayı çıkarıp E.G.’e ateş etti. A.G. ardından aynı silahla kendini vurdu. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde E.G. ve A.G.’ın hayatını kaybettiği belirlendi. E.G. ve A.G.’ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

DHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın eski eş
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