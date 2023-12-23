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Bir kadın cinayeti daha: Satırla katledildi

Bir kadın cinayeti daha: Satırla katledildi
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İzmir'de bir kişi halasını satırla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi 7003 Sokak'ta dehşet bir olay yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; M.A. (21) adlı kişi, tartıştığı halası G.A.'ın (43) boğazını satırla kesti. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerinden kaçan ve 7007 Sokak'taki evde aynı satırla intihara girişiminde bulunan zanlı M.A.'nın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

AA

Etiketler satır kadın cinayeti vahşet
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