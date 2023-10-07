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Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü

Bir kadın daha kocası tarafından öldürüldü
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Türkiye yine yeni güne bir kadın cinayetiyle uyandı. Bitmek bilmeyen kadın cinayetlerine Sakarya'da işlenen bir yenisi daha eklendi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kocasının silahla yaraladığı kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Camili Mahallesi’nde kocası İ.A. tarafından yanındaki B.T. ile silahla yaralanan T.A, kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Yaralı B.T’nin ise tedavisi devam ediyor.

Camili Mahallesi’ndeki mezarlık yakınlarında 5 Ekim’de, İ.A. (36) karısı T.A. ile yanındaki B.T’ye (35) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etmiş, iki yaralı hastaneye kaldırılmıştı.

Polis merkezine giderek teslim olan İ.A. hakimlikçe tutuklanmıştı. (AA)

AA

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın koca
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