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Bir kadın daha öldürüldü!

Bir kadın daha öldürüldü!
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Adana'da oğlu tarafından tabancayla vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adana Yüreğir Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir evde yaşanan tartışma sırasında 17 yaşındaki oğlu B.A. tarafından tabancayla vurulan Mine A. (40), tedavi gördüğü Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mine A.'ün cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayda B.A'nın yaraladığı dayısı Kadir D'nin ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüpheli B.A, 3016 sokaktaki evde yaşanan tartışma sırasında dayısı Kadir D'ye (36) ve annesi Mine A.'e tabancayla ateş etmişti.

Etiketler kadın cinayeti adana anne evlat
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