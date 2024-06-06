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Bir orman yangını daha: Alevler yerleşim yerine yaklaştı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir noktada yangın meydana geldi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Denizli - Ankara karayoluna yakın bir noktada bulunan yangının ihbar edilmesi üzerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Orman Bölge Müdürlüğünden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin müdahalede bulunduğu yangın, hava koşulları ve kuru otların tutuşması nedeniyle kısa sürede geniş alana yayıldı.

İtfaiye ve orman ekipleri, yangının bölgedeki fabrika, bir otel, iş yerleri ve konutlara ulaşamaması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yangına karadan müdahale devam ederken, yangının Karşıyaka Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına ulaşma riskine karşılık hava desteği istendiği kaydedildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi ve Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Eğmir Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine havdan ve karadan söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, 1 helikopter, 2 uçak, karadan ise 3 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve 54 personelin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, hasar oluşan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi ve Balıkesir'in Havran ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

 

AA,İHA

Etiketler Denizli balıkesir orman yangını
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