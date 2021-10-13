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Birevim mağduru kendini yakmaya kalktı

Birevim mağduru kendini yakmaya kalktı

İstanbul Pendik'te parayı ödemesine rağmen evini alamadığını iddia edilen vatandaş Birevim şubesi önünde kendisini yakmak istedi. Polis ekiplerinin şahsı ikna etme çabaları sürüyor.

Son dönemde sıklıkla yaygınlaşan ve vatandaşların belli bir miktar parayla girdikten sonra ödemelerinin devamını gerçekleştirerek "Ev veya araba" sahibi oldukları sistemde sorunlar yaşandı. Müşterilerine gerekli vaatleri yerine getirmediği iddia edilen sistemlerden biri de Birevim oldu. Birçok şubesini kapattığı öne sürülen şirketin, çok sayıda vatandaşın da parasını ödemediği ileri sürüldü.

KENDİSİNİ YAKMAYA ÇALIŞTI
Son olarak İstanbul Pendik'te para ödemesine rağmen evini alamadığı iddia edilen bir vatandaş, Birevim şubesinin önünde üzerine benzin dökerek intihara teşebbüs etti. Polisin ikna çabaları sürüyor.

PROTESTOLAR YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda da ev ve arabalarını alamadıkları gerekçesiyle çok sayıda vatandaş Birevim şubelerinin önüne giderek protesto gerçekleştirmişti.

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İHA

Etiketler birevim pendik
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