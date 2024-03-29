Boşanma aşamasındaki eşini katledip, başında beklerken yakalandı

Dün İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp ölsün diye başında bekleyen bir caninin ardından aynı korkunç olayın aynısı Muğla'da yaşandı. Yine bir cani 4 çocuk annesini öldürüp, cesedinin başında beklerken gözaltına alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sokak ortasında tartıştığı boşanma aşamasındaki kocası V.G. (39) tarafından tabancayla başından vurulan 4 çocuk annesi N.G. (34), yaşamını yitirdi. Olay, saat 20.00 sıralarında Ortaca ilçesine bağlı Terzialiler Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ortaca Sanayi Sitesi'nde motor ustası V.G., boşanma aşamasındaki ev hanımı eşi N.G. ile bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmada V.G., yanında bulunan tabancayla eşi N.G.'nin başına 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.G.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 çocuk annesi N.G.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. V.G. olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde V.G.'nin, sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi N.G.'nin cesedinin başında beklediği ve kimseyi yanına yaklaştırmadığı ortaya çıktı. Cinayet aleti tabancayı başına dayadığı öğrenilen V.G.'nin, olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ikna edilip, gözaltına alındığı belirlendi. (DHA) DHA