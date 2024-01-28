Boşanmak isteyen eşini öldürüp kaçtı

Türkiye bugün bir kez daha bir kadın cinayetiyle sarsıldı... Zonguldak'ta 22 yaşındaki bir genç kadın boşanmak istediği eşi olacak cani tarafından sokak ortasında katledildi...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde anlaşmazlık yaşadığı eşi B.K.’ı (22) konuşmak için evinin önüne çağıran T.K. (25), çıkan tartışma sırasında tabanca ile vurdu. Başına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan şüpheli T.K.'ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; T.K., anlaşmazlık yaşadığı eşi B.K.'ın oturduğu evin önüne gelerek konuşmak için binanın önüne çağırdı. Aşağıda buluşan ve konuşmak için daha tenha olan binanın yan tarafına geçen çift bir süre sonra tartışmaya başladı.

Genç kadının boşanmak istediğini söylemesi üzerine T.K., bir anda belindeki tabancısını çıkararak genç kadına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.

5 kez ateşlenen tabancadan çıkan kurşunların başına isabet ettiği kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan ve aşağı inen B.K.'ın kız kardeşi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan B.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Eşini kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçan T.K.'ın yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Ayrıca, B.K.’ın olay anında sinir krizi geçiren yakınları ise T.K.'ın bırakıp kaçtığı otomobiline zarar verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

DHA