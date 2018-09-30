''Bu bizim kanımızda var'' deyip ateş açtılar

Vezirköprü ilçesinde dün gece bir kır düğününde alana toplanan yaklaşık 10 kişilik grup tabancalarını çıkardı. Sunucunun 'Bu bizim kanımızda var, atın bakalım' demesi üzerine grup, tabancalarla havaya ateş etti. Mermileri biten şarjör değiştirerek havaya ateş etmeyi sürdürdü. Kalabalıktan bazıları korkarak düğünden ayrıldı. Alandaki çocuklarda boş kovan topladı. Düğün magandaları dakikalarca havaya ateş etmeyi sürdürdü. O anlar davetliler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Tabancaların ateşlenmesinin ardından havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

DÜĞÜNDE BAŞINA KURŞUN İSABET ETTİ

Öte yandan Samsun'un Çarşamba ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu başına kurşun isabet eden kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kumarlı Mahallesi'nde bir yakınının düğününe katılan H.V. (45), düğünde havaya ateş açılması sonucu, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurşunun kafa derisini sıyırdığı belirtilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.