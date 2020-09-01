Bu iddia ortalığı karıştırır: ''Koronavirüs ölümleri açıklananın 5 katı''

Ankara Keçiören Belediyesi’nin vefat kayıtları, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren yurttaşların gerçek sayısının, ‘Covid-19’ tanımıyla kaydedilmiş ölümlerin beş katı olduğuna işaret ediyor. İlçede Mart’tan bu yana yaşamını yitiren 31 kişi ‘Covid-19’ sınıflandırmasıyla kayda geçirilse de 126 kişi ‘bulaşıcı hastalık’ tanımıyla sınıflandırılmış. Yakınları, ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlı kayıplarının koronavirüs tedavisi gördüğünü söylüyor.

Birgün gazetesinden Uğur Koç'un haberine göre Türkiye’de koronavirüs salgınının açıklanan verileri uzun zamandır tartışma konusu. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın vaka ve ölümlere ilişkin yaptığı raporlamaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. TTB’ye göre gerçek durum, paylaşılan sayıların yaklaşık 10 katı.

Diğer yandan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte 563 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıkladı. Buna karşın Sağlık Bakanlığı, aynı dönemde Ankara, Konya ve Karaman’a ilişkin toplam 531 ölüm olduğunu raporluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Şu anda neredeyse İstanbul eşittir Türkiye” dedi.

Sağlık Bakanlığı, her iki ciddi iddiaya da yanıt vermedi.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi’nin vefat kayıtları ise, salgının gerçek boyutuna ilişkin çarpıcı bilgiler içeriyor.

ÖLÜM KAYDI İKİ BAŞLIKTA

Koronavirüs salgınında yaşamını yitirenler iki başlıkta kayıtlara geçiriliyor. PCR testi pozitif olan hastaların ölümü halinde ‘Covid-19’, negatif olan ancak klinik bulgusu koronavirüsü işaret eden hastaların ölümü halinde ise ‘bulaşıcı hastalık’ tanımlarıyla kayıt tutuluyor.

Keçiören Belediyesi’nin vefat kayıt sistemine göre, salgının başladığı mart ayından bugüne kadar ilçede ölen 31 kişi ‘koronavirüs’, 126 kişi ise ‘bulaşıcı hastalık’ sınıflandırmalarıyla kayıt altına alınmış.