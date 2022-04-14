Bugün Türkiye'de bir kadın daha katledildi! 22 yaşında 2 çocuk annesiydi...

İzmir'de yaşanan korkunç olayda henüz 22 yaşındaki genç kadın, çocuklarını görmek için gittiği boşandığı eşinin evinde katledildi...

İzmir'de 22 yaşındaki Remziye T.'ün, çocuklarını görmek için geldiği eski eşinin evinde boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu.

Cinayetle ilgili olarak Remziye T.'ün eski eşi Y.P'nin babası, babaannesi ve kardeşleri gözaltına alındı. Öte yandan eski eş Y.P'nin Remziye T.'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

İzmir Bornova'da korkunç bir olay yaşandı. Çocuklarını görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye T.'ün eski eşinin evinde battaniyeye sarılı cansız bedeni bulundu. Boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarılan Remziye T.'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Cinayetle ilgili olarak Remziye T.'ün eski eşi Y.P'nin babası, babaannesi ve kardeşleri gözaltına alındı. Öte yandan eski eş Y.P'nin Remziye T.'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

ÇOCUKLARINI GÖRMEK İÇİN GELDİ, KATLEDİLDİ

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye T., iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Y.P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Dün gece saat 23.45 sıralarında Y.P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını korkunç bir manzara ile karşılaştı. Evde Y.P.'nin babası H.P., babaannesi H.P., kardeşleri O.P. ve F.P. ile 2 çocuğu bulunduğu halde Remziye T.'ün battaniyeye sarılı cesedini gören yakını durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Remziye T.'ün öldüğü belirlendi. Remziye T.'ün boğularak öldürüldükten sonra battaniyeye sarıldığı anlaşıldı.

Polis, evde bulunan Y.P.'nin babası H.P., babaanne H.P. ve kardeşleri O.P. ile F.P.'yi gözaltına aldı. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekipleri evde detaylı incelemede bulundu. Remziye T.'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada Remziye T.'ün cesedi bulunmadan önce evden ayrılan eski eşi Y.P.'nin çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi. Şüpheli Y.P.'nin, bir firmadan araç kiralaması ile bilgilerin emniyet birimlerine iletilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese giden polis ekibi, arama kaydı bilinan Y.P.'yi, evinin önünde yakaladı. Şüpheli emniyete götürülürken, bir süre sonra eski eşi Remziye T.'ün öldürüldüğü ortaya çıktı. Y.P.'nin, eski eşi Remziye T.'ün cesedini taşımak için araç kiraladığı ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Y.P., H.P., O.P., F.P. ve H.P.'nin emniyetteki işlemleri sürürken, Remziye T.'ü kimin öldürdüğü araştırılıyor.