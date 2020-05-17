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  4. 17 Mayıs 2020 14:48

Bursa'da 2 ahşap ev küle döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı ahşap evde çıkan yangın, kısa süre içinde yan taraftaki diğer ahşap eve sıçradı. Korkunç yangını itfaiye ekipleri güçlükle söndürdü.

Bursa'da 2 ahşap ev küle döndü
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İnegöl'ün kırsal Küçükyenice Mahallesi'ndeki Harun Günder'e ait 2 katlı ahşap evde, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan taraftaki Nizamettin Günder'e ait ahşap eve sıçradı.

İtfaiye ekiplerine haber verilirken, yangın, ahşap evleri tamamen sardı. İhbarla bölgeye gelen itfaiye görevlileri, 3 saatlik çalışma sonucu evleri saran alevleri güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Ahşap evler, kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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