Bursa'da fabrika yangını: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Bursa'da Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasına ait fabrikada yangın çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

ÇEVRE İLLERDEN TAKVİYE İSTENDİ

Alevlerin büyümesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA’lar da sevk edildi. Çevre illerden de bölgeye takviye ekipler istendi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

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VALİ BÖLGEYE GELDİ

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı.

Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına çok sayıda ekibinin müdahale ettiğini, fabrika yetkililerinin tesis içinde işçi olmadığı bilgisini verdiğini söyledi. Yangının henüz kontrol altına alınamadığını aktaran Canbolat, ekiplerin çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.