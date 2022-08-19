Bursa'da orman yangını

Bursa'da Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.