Bursa'da orman yangını
Bursa'da Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Orhaneli-Büyükorhan yol ayrımındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğünden 1 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri ve 28 personel ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına Orhaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor.
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