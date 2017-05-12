Büyükada'da dev operasyon

İstanbul Adalar ilçesinin merkezi Büyükada’da son yılların en büyük operasyonu yapıldı. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, “tefecilik”, “yağma”, “tehdit” ile suçlanıyor. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 19 faytona da tedbiren el konuldu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Turizm sezonunun açılması ile birlikte İstanbul Adalar ilçesinin merkezi Büyükada’da operasyon başlatıldı. İlçenin tarihindeki en büyük operasyon olarak nitelendirilen soruşturma kapsamında iki gruba mensup 17 kişi gözaltına alındı. “Truva atı” verilen, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde 300 polisin yaptığı operasyonda geçen pazartesi sabahı 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheliler bir dizi suçlama ile karşı karşıya. Ada genelinde faaliyet gösteren faytoncuları borçlandırarak araçlarını ellerinden alan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, tefecilik kapsamında verilen paraların kayıtlarına da ulaşıldı. İlçede faaliyet gösteren birçok iş yerinin de, tefecilerden alınan paraların ödenememesi nedeni ile ellerinden alındığı öğrenildi.

YALI VE OTELLER

Adalar’da “Laçinliler” olarak anılan ve liderliğini Y. A.’nın yaptığı gruba mensup kişiler üzeride 45 ayrı gayrimenkulün bulunduğu tespit edildi. Y. A’nın oğulları E. A., E. A., İ. A. ve G. A’nın gözaltına alındıkları öğrenildi. Anılan gayrimenkuller arasında, yalı, otel, işyeri ve evin olduğu belirlendi. Söz konusu gayrimenkullerin, borçlarını ödeyemeyen kişilerden zorla alındığı belirtildi. Bu gayrimenkullerden bir bölümü resmi nikahlı eşlerin üzerinde kayıtlıyken bir kısmının da sevgililerin üzerine kaydedildiği öğrenildi. Söz konusu gayrimenkullere tedbir kararı konulması kararlaştırıldı. Adalar’da bulunan gayrimenkullerin dışında Türkiye’nin birçok yerinde benzer şekilde gayrimenkul edinildiği, bunlar arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş güzergahında da bazı gayrimenkuller olduğu öğrenildi.

19 FAYTONA EL KONULDU

Gözaltında bulunan şüphelilerden Y.A.’nın kendisine, eşine ve çocuklarına kayıtlı 17 faytona savcılığın talebi sonrası el konuldu. Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün önüne çekilen faytonların değeri 200 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. Her bir faytonun aylık kazancı ise 15 bin TL olarak hesaplanıyor. Şüphelilerin, fayton çalıştıran kişilere, kimi zaman at satarak kimi zaman fayton kiraladığı, borçların ödenmemesi durumunda da mallarına el konulduğu tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca, faytoncuların ihtiyacı olan, yem. Nal dahil bütün malzemelerin satışında tekel konumuna geldikleri belirtildi.

İFADELER SÜRÜYOR

Edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında mağdur olan 15 kişinin verdiği ifadelerden sonra soruşturma genişletildi. Şüphelilerin, emniyetteki ifade işlemlerinden sonra, hafta sonu adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.