Cami çıkışında kanlı pusu

Bursa'da cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi'nde iddiaya göre, şüpheli A.İ. (17) cuma namazını kılmak için Kurtuluş Camisi'ne gelen Cafer A.'ı (65) cami çıkışında beklemeye başladı. Cami çıkışında bekleyen A.İ., belinden çıkardığı tabancayla Cafer A.'ya altı el ateş etti. Mermiler A.’ın bacağına ve göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan A. olay yerine gelen ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Yaralı A. doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçan şüpheli A.İ. suç unsuru silah ile camiden 800 metre ileride bulunan otluk alanda yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere Önce Görükle Polis Karakolu'na ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri cami bölgesinde çalışma yürütürken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA