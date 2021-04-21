  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Camideki ''taklacı hırsız'' kamerada

Camideki ''taklacı hırsız'' kamerada

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde hırsız, camideki yardım para kasasını yere yatırarak paraları çıkartmaya çalıştı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aziziye Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir hırsız, pandemi sebebiyle camilerin boş olmasını fırsat bilip girdiği camide, çelik kasanın yanına geldi. Daha sonra kapıyı aralayıp dışarıyı kollayan hırsız, kapıyı kapatıp tekrar yardım kasasının yanına geldi. Hırsız, kasayı yere yatırıp taklalar attırarak paraların düşmesini sağlamaya çalıştı. Hırsız, daha sonra cebinden çıkarttığı aparatla paraları çekmeye çalıştı. Hırsız, daha sonra yere yatırdığı çelik kasayı kaldırıp yerine bıraktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

 

Etiketler takla cami hırsız hırsızlık anı video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Soylu'dan CHP'li Altay'a: ''Sizi 15 Temmuz'dan beter yaparız''
Binlerce TL para verip sıfır otomobil aldı; hayatının şokunu yaşadı!
Sadakatsiz dizisi yayın akışından kaldırıldı
İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Kritik açıklama geldi
Erdoğan'dan 128 milyar dolar talimatı
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir ?
CNN Türk ekranlarında büyük tartışma! Cevizoğlu ile Bozkurt tartıştı
Yeni bakan Derya Yanık'ın silmeyi unuttuğu paylaşımları ortaya çıktı
Yaya üst geçidine otomobil sıkıştı!
Erdoğan yeniden aday olacak mı derken... Yeni tarih açıklandı: 2033!