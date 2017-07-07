Caniler için karar çıktı ! Tutuklandı...

Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile anneyi ve 11 aylık oğlunu vahşice öldüren zanlılar Birol K. ve Cemal B.'nin getirildiği adliye önünde gerginlik yaşandı. Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam isteriz' diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı.Öfkeli vatandaşlar bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar canlı yayın yapan CNNTürk televizyonu tarafından saniye saniye görüntülendi. Hamile anne ve bebeğini vahşice katleden Birol K. ve Cemal B. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.



Sakarya'da Suriyeli 9 aylık hamile anneyi ve 11 aylık oğlunu vahşice öldüren zanlılar Birol K. ve Cemal B.'nin getirildiği adliye önünde gerginlik yaşandı. Öfkeli vatandaşlar bir kişiyi tekme tokat dövdü. O anlar canlı yayın yapan CNNTürk televizyonu tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynarca'da 9 aylık hamile kadına tecavüz ettikten sonra yanındaki 11 aylık bebeğiyle birlikte kadını vahşice öldüren zanlılar adliyeye sevk edilmişti. Zanlıların sevk edildiği adliye önünde gergin anlar yaşandı.

Olay sonrasında sevk edildikleri adliye önünde bekleyen vatandaşlar 'idam isteriz' diye bağırarak bir anda adliyeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri de vatandaşa müdahale ederek havaya ateş açtı. Polis ve jandarma ekipleri vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Kalabalığın bir kişiyi dövmeye çalıştığı görüldü. Kim olduğu bilinmeyen şahıs polis tarafından kurtarıldı.

Kaynarca Kaymakamlığı’na vekalet eden Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli adliye önüne gelerek kalabalığa sakin olmaları uyarısında bulundu. Kaymakam Çiçekli’nin konuşmasının ardından kalabalık sakinleşti.

NE OLMUŞTU?

Bir yıl önce Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye gelen ve ailesiyle Kaynarca’ya yerleşen 27 yaşındaki Halid Al-Rahmun dün sabah çalıştığı tavuk kesimhanesinden Hatipler Mahallesi’ndeki evine geldiğinde evinin giriş kapısının kilidinin kırık, eşinin evde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polise şikayetinde, "Eşim ve oğlum evde yok. Çalıştığım tavuk kesimhanesinde Birol K. Cemal B. ile tartışmıştım. Gece mesaisinde erkenden ayrıldılar" dedi.

Bu bilgi üzerine polis Suriyeli aile ile aynı apartmanda oturan 35 yaşındaki Birol K. ve arkadaşı 22 yaşındaki Cemal B.’yi gözaltına aldı. İki kişi polisteki ifadelerinde birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşları Halid Al-Rahmun’un fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece levye ile açarak eşi Emani Al Rahmun (20) ve çocuğunu kaçırdıklarını tecavüz edip öldürdüklerini itiraf ettiler. Bu itiraf sonrasında ormanlık alana giden jandarma 9 aylık hamile olan ve bugün doğum için hastaneye gideceği öğrenilen anne ve oğlunun cansız bedenlerini buldu.

Şüpheliler Birol K. ve arkadaşı Cemal B., Kaynarca’dan Adapazarı’na getirilerek Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nde sorguya alındı.Baronun görevlendirdiği avukat nezaretinde ifadeleri alınan iki şüphelinin tecavüz ve cinayet suçlamaları kabul ederken, kaçırma olayını birbirinin üzerine attı. Emniyette sorguları tamamlanan Birol K. ve arkadaşı Cemal B. ifadelerinin tamamlanmasının ardından Kaynarca Adliyesi’ne sevk edildi.