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Çankırı'da orman yangını

Çankırı'da orman yangını
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Çankırı'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin söz konusu yangına müdahalesi sürüyor.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyündeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzere bölgeye, helikopterler ile çok sayıda arazöz ve yangın söndürme aracı sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler çankırı orman orman yangını
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