  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 16 Haziran 2019 17:51

Canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi !

Kilis'in Elbeyli ilçesinde sınır hattında yapılan operasyonlarda PKK/YPG'ye ait canlı bomba yeleği ve 5 kilogram TNT patlayıcı ele geçirildi. Malzemeleri getiren kişilerin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Canlı bomba yeleği ve patlayıcı ele geçirildi !
A+ A-

Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'ya ait olduğu değerlendirilen "canlı bomba" yeleği ile yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirildi.
 
Suriye'deki çatışmalı bölgelerden yasa dışı yollarla kente silah ve mühimmat getirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, ilçeye bağlı Çangallı köyü Suriye sınır hattında terör örgütü PYD/PKK'lı teröristlere ait "canlı bomba" yeleği ve patlayıcılar olduğunu belirledi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, bir "canlı bomba" yeleği ve yaklaşık 5 kilogram TNT patlayıcı madde ele geçirdi.

Bölgede operasyonlar sürerken, söz konusu malzemeleri getiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenip yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

AA

patlayıcı , sınır , canlı bomba yeleği
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM