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  4. 27 Kasım 2018 18:27

Çarşaflı soyguncu kuyumcuda dehşet saçtı

Küçükçekmece'de bir kuyumcuya giren çarşaflı soyguncu dehşet saçtı.

Çarşaflı soyguncu kuyumcuda dehşet saçtı
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Küçükçekmece'de bir kuyumcuya giren çarşaflı bir kişi silahını çekerek soygun yapmak istedi.

Kuyumcunun karşı koyması üzerine defalarca silahını ateşleyen soyguncu yaya olarak kaçtı.
Olay İkitelli’de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaf giyerek kimliğini saklamaya çalışan bir kişi, kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çeken soyguncu altınları almak istedi. Kuyumcu da bulunan iki kişiden biri silahlı soyguncuya tepki gösterdi.

Bu kişi, silahlı soyguncuya elindeki telefonla vurmaya çalıştı. Silahlı soyguncu kısa mesafeden defalarca ateş açtı. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOYGUNCU KAÇTI

Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kurşun yağdıran çarşaflı soyguncu olay yerinden kaçarken kuyumcu da soyguncunun peşinden gitti, ancak yakalayamadı.

Olayın ardından ifade veren kuyumcuların Suriyeli oldukları öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

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