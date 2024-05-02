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Çay içmek isterken ölüyordu

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Konya'da bir kişi çay demlemek için ateş yakmak isterken tiner kullanınca hayatının kabusunu yaşadı. Tinerin bir anda alev almasıyla ne olduğunu şaşıran vatandaşın bacak, kol, el ve vücudunun pek çok yerinde ikinci derece yanık oluştu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde E.Y.’ın (41), çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla döktüğü tiner alev aldı. Bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci derece yanıklar oluşan E.Y., hastaneye kaldırıldı.

 Konya'da bir kişi çay demlemek için ateş yakmak isterken tiner kullanınca hayatının kabusunu yaşadı. Tinerin bir anda alev almasıyla ne olduğunu şaşıran vatandaşın bacak, kol, el ve vücudunun pek çok yerinde ikinci derece yanık oluştu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Şinasi Mahallesi Karaman çevre yolundaki sulama borusu satan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri sahibi E.Y., çay demlemek için semaverin ateşini tutuşturmak amacıyla tiner döktü. Tinerin birden alev alıp, parlamasıyla E.Y.’ın bacak, kol, el ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan E.Y., Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.Y., ilk tedavisinin ardından Konya'daki bir başka hastaneye sevk edildi.

 

DHA

Etiketler çay çay demlemek isterken ölüyordu alev aldı yandı çaydanlık tiner
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