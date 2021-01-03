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  4. 03 Ocak 2021 10:38

Çekiciyle ''drift'' yaptı, yakalanınca suçu annesine attı

İzmir'de yılbaşında "drift" yaparken yakalanan sürücü, "drift" yapanın kendisi değil annesi olduğunu iddia etti.

Çekiciyle ''drift'' yaptı, yakalanınca suçu annesine attı
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İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde yılbaşı gecesinde boş bir caddede çekicinin "drift" yaptığı görenler bu anları telefonlarıyla kaydetti.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin incelemesinin ardından çekicinin sürücüsünün M.C.Ç. (27) olduğu belirlendi.

Ehliyetine 2 aylığına el konan sürücüye 6 bin 700 lira ceza kesildi. Araç da 2 ay trafikten men edildi.

''BEN DEĞİLDİM, ANNEMDİ''

M.C.Ç'nin ifadesinde, suçu kabul etmediği, "drift" yapanın kendisi değil annesi olduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

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