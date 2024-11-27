  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çekyatın altından cephanelik çıktı; ifadesi şaşkına çevirdi

Çekyatın altından cephanelik çıktı; ifadesi şaşkına çevirdi

Çekyatın altından cephanelik çıktı; ifadesi şaşkına çevirdi
Güncelleme:

Adana'da polisin bir eve düzenlenen operasyonda çekyatın altına gizlenmiş 7 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli, ''Silahları bir süre önce sokakta buldum. Çekyatın altında saklıyordum'' dedi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Kavaklı Mahallesi’ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada evin salonundaki çekyatın altına gizlenmiş 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda Ö.A., gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Ö.A., ifadesinde, “Silahları bir süre önce sokakta buldum. Eve getirip, çekyatın altında saklıyordum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

Adana'da polisin bir eve düzenlenen operasyonda çekyatın altına gizlenmiş 7 ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 yaşındaki şüpheli, ''Silahları bir süre önce sokakta buldum. Çekyatın altında saklıyordum'' dedi.

DHA

Etiketler adana çekyat ruhsatsız silah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu 2025 yılının zamlı bedelli askerlik ücreti de belli oldu Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Depoları doldurun: Akaryakıta bir zam daha geliyor Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan uyarı: ''Evlerinize girmeyin'' Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Başkent Ankara'da 1 TL'ye döner + ayran izdihamı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Türkiye'nin gizli cenneti dev şelalesi karlar altında kaldı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı Elinde bıçakla eşini yaralayıp, sokakta yürüyenlere saldırdı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı ''Bu pazar seçim olsa'' anketinden tek parti iktidarı çıktı İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü İstanbul'da balıkçı oltasına takılan çocuk cesedinin sırrı çözüldü Real Madrid Arda Güler için kararını verdi Real Madrid Arda Güler için kararını verdi CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı CZN Burak'ta ödenen hesap dudak uçuklattı
Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Seks festivali gerginliği daha da büyüyor: ''Yeniden yapacağız!'' Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Donmaya hazır olun: Son 50-60 yılın en soğuk kışı geliyor! Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kar gidiyor, yağmur geliyor.. Hava sıcaklıkları artacak... Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Kendisini canlı canlı dev yılana yutturdu Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! Ehliyet, pasaport, MTV, ceza ve vergiler... 2025 yılı zamları kesinleşti! 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu 52 yaşındaki Defne Samyeli süper minisiyle genç mankenlere meydan okudu İstanbul'da yer altında büyük patlama! İstanbul'da yer altında büyük patlama! Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar Ev hapsi cezası verilmişti... Serdar Ortaç hakkında yeni karar İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı İtirafla eşleşti: Narin cinayetini çözecek görüntü ortaya çıktı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı Esra Erol canlı yayınında yine olay: 21 yıl sonra bulduğu annesi tarafından dolandırıldı