Ceviz toplamak için çıktı, düşerek hayatını kaybetti

Olay, Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyünde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Nezir Y. (49) dengesini kaybederek yere düşerek yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı Nezir Y., acil servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nezir Y., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nezir Y.'nin cesedi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.