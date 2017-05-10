Çevreci çift ölü bulundu !

Antalya'da uzun yıllar siyaset yapan ve bazı sivil toplum örgütlerinde görev olan Ali Ulvi Büyüknohutçu ile eşi Aysin Büyüknohutçu, Finike ilçesindeki dağ evinde öldürülmüş olarak bulundu. Büyüknohutçu, bölgede faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı yürüttüğü çevreci mücadeleyle tanınıyordu.

Komşuları öğleden sonra çiftin evine giderek kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca merdivenle balkondan evin içine bakan komşuları Büyüknohutçu çiftinin yerde harketsiz yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çiftin komşularından Süleyman Dinç, Ali Ulvi Büyüknohutçu'nun evin iç kısmında eşi Aysin Büyüknohutçu'nun ise evin balkon kapısında kanlar içinde yerde yattığını belirtti.

Dinç, eve giremediklerini ve jandarmaya haber verdiklerini söyledi.

Mermer ocaklarına karşı mücadele yürütüyorlardı

Ali Ulvi Büyüknohutçu Antalya'da 1999 yerel seçimlerinde DSP'nin Kepez Belediye Başkan adaylığının yanı sıra Genç Parti Antalya İl Başkanlığı, DSP İl Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Türk Kiracılar Derneği (KİRADER) Genel Başkanlığı ve Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Büyüknohutçu, bölgede faaliyet gösteren mermer ocaklarına karşı yürüttüğü çevreci mücadeleyle tanınıyordu.

Ali Büyüknohutçu 5 Mayıs Cuma günü saat 02.00 sıralarında 'Ali Babanın Çiftiği' olarak da adlandırdığı evinin hemen yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktığını ve büyük bir facianın eşiğinden döndüklerini belirten bir paylaşım da bulunmuştu.