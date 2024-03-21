  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cezaevinden alevler yükseld! Bir mahkum yatağını yaktı

Cezaevinden alevler yükseld! Bir mahkum yatağını yaktı

Cezaevinden alevler yükseld! Bir mahkum yatağını yaktı
Güncelleme:

Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 3 infaz koruma memuru ve 9 mahkum dumandan etkilendi.

ÇorumL Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu yangın çıktı.

Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 infaz koruma memuru ile 9 mahkum dumandan etkilendi.

12 kişi, jandarmaya ait araçlarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 Mahkumların getirildiği sırada hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na giderek inceleme yaptı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan da hastaneye gelerek dumandan etkilenenlerin durumu hakkında bilgi aldı.

AA

Etiketler Çorum cezaevi mahkum yatağını ateşe verdi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ATA İttifakı'ndan CHP'ye o ilde destek! ATA İttifakı'ndan CHP'ye o ilde destek! Büyükekşi olaylı derbi sonrası ilk kez konuştu! Büyükekşi olaylı derbi sonrası ilk kez konuştu! Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Tülay usta ''hem 77 yaşında hem de bir kadın'' diyenleri utandırdı Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Okyanusun dibindeki canavar uyandı! Yetkililer alarm verdi Bir yandan yağmur, bir yandan kar... Kış geri döndü Bir yandan yağmur, bir yandan kar... Kış geri döndü AK Parti Trabzon Başkan Adayı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları çileden çıkaran sözler! AK Parti Trabzon Başkan Adayı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları çileden çıkaran sözler! Hazal Kaya'dan milyonluk anlaşma: Alacağı ücret dudak uçuklattı Hazal Kaya'dan milyonluk anlaşma: Alacağı ücret dudak uçuklattı Fed faiz kararını açıkladı! Fed faiz kararını açıkladı! Beşiktaş'tan, AK Parti'nin Trabzon adayı Genç'e süper kupa tepkisi Beşiktaş'tan, AK Parti'nin Trabzon adayı Genç'e süper kupa tepkisi Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı Türkiye’nin en büyük GES'inde elektrik üretimi başladı