''Cinsel içerikli mesaj'' cinayetinde şoke eden ayrıntı

Bursa'da kendisine cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığı gerekçesiyle evlerine çağırdıkları İrfan Aksoy'u (48) darp ederek öldüren Ayşe G. (43) ile sevgilisi Alaattin O.'un yargılanmasına devam edildi. Tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan Aksoy ve Ayşe G.'nin ev hapsi şartıyla tahliye talepleri mahkemece reddedildi.

Geçen yıl kasım ayında Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi 5. Sevimli Sokak'ta oturan Ayşe G., sevgilisi Alaattin O.'a, İrfan Aksoy'un kendisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli görüntü ve mesajlar attığını söyledi. Plan yapan sevgililerden Ayşe G., İrfan Aksoy'u evine davet etti. Aksoy'un eve gelmesinin ardından tuvaletin kapı arkasında saklandığı yerden çıkan Alaattin O., Aksoy'a saldırarak elindeki oklava ile başına vurdu. Aksoy, 2,5 saat boyunca Alaattin O. tarafından darp edildi. Ayşe G.'nin haber vermesi üzerine eve eski eltisi Medine Ş., ev sahibi Ufuk Yıldırım ve Alaattin O.'un arkadaşı Caner Karakuzu geldi. Aksoy'un üzerindeki kanlı pantolon ve gömleği, ev sahibi Ufuk Yıldırım'ın evinden getirdiği temiz elbiseler ile değiştirildi. Bir süre sonra Aksoy baygınlık geçirince, Ayşe G. sağlık ekiplerine haber verdi. Ayşe G., Aksoy'un merdivenden düştüğünü söyledi. Hastaneye kaldırılan İrfan Aksoy, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 5 şüpheliden Alaattin O. ile sevgilisi Ayşe G., tutuklanarak cezaevine konuldu.

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde Ayşe G. ve Alaattin O. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'cebir tehdit veya hile kullanarak hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası; tutuksuz sanıklar Caner Karakuzu, Medine Ş. ve Ufuk Yıldırım hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme' suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yenişehir Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayşe G. ile Bursa E Tipi Cezaevi’nde bulunan Alaattin O., duruşmaya SEGBİS'le katılırken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı.

'ÖLDÜRME NİYETİMİZ YOKTU'

Mahkemede savunma yapan Ayşe G., olay tarihinden önce İrfan Aksoy'un sosyal medya hesabından kendisine cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini belirterek, "Bu durumu sevgilim Alaattin O.’a anlattım. Alaattin, İrfan'ı eve çağırmamı istedi ve bu videoların hesabını soracağını söyledi. Ben de geçen yıl 4 Kasım'da İrfan'ı evime davet ettim. Alaattin evde bekledi. İrfan eve geldikten sonra oklavayla kafasına vurarak dövdü. Öldürme niyetimiz yoktu. Sadece korkutmak istedik. Ancak, Alaattin beni dinlemedi. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

'MUTFAK İŞİ YAPMAYA GELDİ, MERDİVENDEN DÜŞTÜ'

Duruşmada Alaattin O. ise sevgilisine gelen cinsel içerikli görüntülerden haberi olduğunu ancak olay günü Aksoy'un eve geleceğinden haberi olmadığını söyleyerek, "Eve gelen İrfan Aksoy'u bu sebeple darp ettim. Bir süre sonra fenalaşması üzerine ambulansa haber verdik. Ambulans görevlileri geldiğinde Ayşe onlara, 'Bu adam bana mutfak işi yapmaya gelmişti, merdivenden düştü' dedi. Ambulans görevlisi beni sorduğunda ise 'Bu adam yoldan geçiyordu, yardım için çağırdım' dedi. Amacım öldürmek değildi. Korkutmak istedim, çok pişmanım" diye konuştu.

Sanıklar Ayşe G. ile Alaattin O., ev hapsi şartıyla tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.