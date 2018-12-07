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  4. 07 Aralık 2018 12:27

Cinsel istismar davasında kan donduran sözler

Erzurum'da 14 yaşındaki çocuğu taciz eden 27 yaşındaki sanığın annesi ifadesinde skandal bir açıklama yaptı.

Cinsel istismar davasında kan donduran sözler
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Erzurum'da iki aile arasında kavga çıktı. Kavganın ardından aileler, darp iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan Jandarma Karakol Komutanlığı, ortaokul öğrencisi küçük kızla, akrabası ve komşusu olan Y.G.'nin cinsel istismarına uğradığı yönünde bilgilere ulaşıldı. Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı bu yöne kaydırdı. Savcılık, rehber öğretmeninden, Y.G. ile bağlantı kurmasını istedi. Y.G., öğretmene ilkokul yıllarından itibaren cinsel istismara uğradığını anlattı.

Gözaltına alınan Y.G. ise suçlamaları kabul etmeyerek, iftiraya uğradığını savundu. Y.G., 30 Mart günü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Y.G. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl, 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın iddianamesinde, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül, "14 yaşında bir öğrencinin kırsal alanda cinsel istismara uğradığını açıklamasının ve bu durumunun kendisine zor duruma sokacağını bile bile tutarlı beyanlar ile eylemi anlatmasının iftira olarak değerlendirilemeyeceği, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmeyerek atılı suçları işlediği kanaatine varılmıştır" dedi.

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşmasında, Y.G. suçlamaları yine kabul etmedi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen Y.G., cinsel istismarda bulunmadığını iddia etti.

Duruşmada sanıktan şikâyetçi olan Y.G.'nin annesini de dinledi. Anne ifadesinde, ailenin sürekli evlerine gelerek, kendilerine şikâyetten vazgeçmeleri konusunda baskı yaptığını anlattı. Anne A.G., "Sanığın annesi Ş.G. evime gelerek, 'Senin çocuğun erkek. Kızlığı bozulmadı ki. Bir şey olmaz, unutur gider' diyor. Bizi her gördükleri yerde 'Çocuğumun adını kimseye söylemeyeceksin. Mahkemeye gidip yalan söyledik diyeceksiniz' diyorlar. Şikâyetçiyim" diye konuştu. Mahkeme duruşmayı erteledi.

 

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