Cinsel istismar şakası ölümle bitti

Adana'da yaşanan olayda daha önce cinsel istismardan cezaevine giren bir kişi hakkında "cinsel istismar şakası" yapan ve darp edilen genç yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Adana'da arkadaşı C.E. tarafından bıçaklanan M.A.A. 6 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti. İki arkadaş sosyal medyada tartışmış, iddiaya göre M.A.A. daha önce cinsel istismardan cezaevine giren C.E. hakkında istismar şakası yapmıştı. Bunun üzerine M.A.A. ile buluşma ayarlayan C.E., ağabeyi ile M.A.A.'ı öldüresiye darp etmiş, 17 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırılmıştı. Olay sonrası C.E.'nin 'Ambulans çağırmayın' deyip, kendine döner sipariş ettiği ortaya çıkmıştı.

Olay, 11 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.A.A. ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından M.A.A.’ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. M.A.A. bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Ardından yaralı halde darbedilen genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası bir süre M.A.A.’ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E., daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından M.A.A., özel bir hastaneye kaldırıldı.

BIÇAKLANMA ANI KAMERADA

Polis, C.E. ve N.E.’yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, N.E. ise serbest bırakıldı. Öte yandan M.A.A.’ın bıçaklanma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

'AMBULANS ÇAĞIRMAYIN DEYİP DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ'

Baba C.A. (48), oğlunun bıçaklayan kişiyle arkadaş olduğunu belirterek, "Birlikte fotoğrafları bile var. Bu kişi, geçen yıl cinsel istismardan cezaevine girip çıkmış. Sosyal medyada canlı yayın yaparken yaralamadan cezaevine girdiğini söylemiş. Oğlum ise yayında şaka maksadıyla cinsel istismardan cezaevine girdiğini hatırlatan bir yorum yapınca tartışmışlar. Ardından oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darbetmiş. Görüntülerde her şey görünüyor. Oğlum can çekişirken etraftakilere ‘Ambulans çağırmayın’ deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?" dedi.

6 GÜNDÜR YOĞUN BAKIMDAYDI

Olaydan sonra kentteki özel bir hastanede yoğun bakım servisine alınan M.A.A., 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Saat 13.45 sıralarında vefat eden M.A.A.’ın hastane önündeki ailesi acı haberi alınca yıkıldı. M.A.A.'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.