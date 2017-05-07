Cip ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden dönen aileyi taşıyan cip TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bolu'da feci trafik kazası.TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Siirt'ten düğünden dönen Tahir Adıgüzel yönetimindeki cip Çaydurt mevkisine 3 kilometre kala Osman Uzun idaresindeki 54 RB 889 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipte bulunan Hayrettin Kaya, olay yerinden hayatını kaybetti. Yaralılar Tahir Adıgüzel, Alaattin, Naciye, Ömer, Elanur Adıgüzel ve ismi henüz öğrenilemeyen bir bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaya'nın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.