İstanbul'un o semtinde kabus gibi günler ! Mahalleli sokağa çıkamıyor
İstanbul'un o semtinde kabus gibi günler ! Mahalleli sokağa çıkamıyor
Avrupa'nın gözü o ülkede ! Kim kazanacak ?
Avrupa'nın gözü o ülkede ! Kim kazanacak ?
Hadi yine iyisiniz ! Türkiye ve Rusya'dan sürpriz anlaşma
Hadi yine iyisiniz ! Türkiye ve Rusya'dan sürpriz anlaşma
Yine öğrenciler kapıda kaldı Polislere böyle bağırdı
Yine öğrenciler kapıda kaldı Polislere böyle bağırdı
Kamuda 90 bin kişiye iş müjdesi ! Başvuruyu kaçırmayın...
Kamuda 90 bin kişiye iş müjdesi ! Başvuruyu kaçırmayın...
DEAŞ'tan korkunç taktik ! Kılık değişitirip saldırdılar
DEAŞ'tan korkunç taktik ! Kılık değişitirip saldırdılar
Kritik isimlerin ABD'ye gitme nedenleri belli oldu !
Kritik isimlerin ABD'ye gitme nedenleri belli oldu !
AK Parti'den ''Moldova'' adımı ! İmzalar atıldı
AK Parti'den ''Moldova'' adımı ! İmzalar atıldı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Mayıs 2017 15:42

Cip ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Düğünden sonra yola çıkan aileyi taşıyan cip TIR'la çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

Cip ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
A+ A-

Düğünden dönen aileyi taşıyan cip TIR'a arkadan çarptı. Kazada bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Bolu'da feci trafik kazası.TEM Otoyolu İstanbul istikametinde Siirt'ten  düğünden dönen Tahir Adıgüzel yönetimindeki cip  Çaydurt mevkisine 3  kilometre kala Osman Uzun idaresindeki 54 RB 889 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada cipte bulunan Hayrettin Kaya, olay yerinden hayatını kaybetti. Yaralılar Tahir Adıgüzel, Alaattin, Naciye, Ömer, Elanur Adıgüzel ve  ismi henüz öğrenilemeyen bir bebek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince  çevredeki hastanelere kaldırıldı.  Kaya'nın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale  etti.

AA

bolu , trafik , tem otoyolu , siirt