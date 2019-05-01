Çobanlar uçağa ateş açtı

Aksaray’a bağlı Osmanlı köyünde çobanlık yapan M.İ ve S.Ş, alçak uçuş yaparak koyunlarını ürküttüklerini söyledikleri maden keşif uçağına ateş açtı. İki mermi, uçağın gövdesinde delik açarken şans eseri pilotlar kurşunların hedefi olmadı.

TÜRKİYE’NİN MADEN HARİTASINI ÇIKARMAK İÇİN UÇUYORLARDI

Airport Haber’de yer alan habere göre; Türkiye’nin maden haritasını çıkarmak için zaman zaman farklı bölgelerde uçuşlar yapan Emi Grup’a ait Cessna Caravan tipi maden keşif uçağı Osmanlı köyü yakınlarında alçaktan uçuş yaptığı sırada kurşunların hedefi oldu.

İddiaya göre, uçağın alçak uçuş yaptığı noktada koyun otlatan çobanlar M.İ ve S.Ş. koyunlarını ürküten uçaktan rahatsız oldu.

BÖLGEDEN HIZLA UZAKLAŞTILAR

Birkaç defa alçak uçuş yapan uçağın sesinden dolayı koyunların sağa sola koşuşturduğunu gören M.İ ve S.Ş. yanlarında bulunan silahla uçağa ateş açtı. Mermilerden ikisi uçağın gövdesine isabet ederek delik açtı. Beklemedikleri bir anda kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulan pilot ve beraberindeki ekip hızla bölgeden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olayla ilgili jandarma ekiplerine bilgi verilmesi üzerine Osmanlı köyünde kişilerin evine baskın yapılarak tüfek ve silahlara el konuldu. Gözaltına alınan iki çoban ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.