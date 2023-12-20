Çocuğa cinsel istismar davasında mide bulandırean iddia

Bartın'da 8 yaşından 12 yaşına kadar cinsel istismara uğradığını iddia eden ve şimdi 20 yaşında olan genç kız 70 yaşındaki zanlının kendisine "seninle büyüyünce evleneceğim" dediğini açıkladı.

Bartın'da oturan İ.D., 8 yaşında köydeki komşuları N.Ü. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Bunun üzerine ailesi, 2 önce jandarmaya gidip, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, suçlamalarına reddeden N.Ü., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Ü. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ikinci duruşmasına, İ.D. ile taraf avukatları katıldı. Sanık N.Ü. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada dinlenen İ.D., "Şu anda 20 yaşındayım. Bu olaylar, 7-8 yaşındayken başladı ve 2-3 yıl sürdü. Köyde, evde yalnızken N.Ü. geldi ve bana cinsel istismarda bulundu. Bu durumlar, evde yalnız olduğum zamanlarda oluyordu ve 2-3 yıl sürdü. Ben de bunları yaşadıktan sonra okuldan soğudum. Ergenlik döneminde de yaşadıklarımı daha iyi anladım. Bu olayı unutamadığım için bunu aileme anlattım ve şikayetçi oldum" dedi.

İ.D., N.Ü.'nün kendisine sürekli hediyeler aldığını da belirterek, "Bana sürekli hediye almak istiyordu, para vermek istiyordu. Bana, 'Seninle büyüyünce evleneceğim.' Bunları kimseye söyleme diyordu. Bana bunları, 11-12 yaşına kadar yaptı. N.Ü.'den şikayetçiyim" diye konuştu. N.Ü.'nün avukatı ise suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Avukat, İ.D.'nin erkek arkadaşı ile yaşadığı sorunlar nedeniyle bunalıma girdiğini, müvekkiline iftira attığını söyledi. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA