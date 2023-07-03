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Çocuk parkında cinayet

Çocuk parkında cinayet
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı gölet alanında bulunan çocuk oyun parkında silahlı yaralama olayında hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre önceki gün saat 22.30 sıralarında Gölet Kovalık sahası yanında bulunan çocuk oyun alanında M.B. isimli şahıs araların husumet olduğu iddia edilen N.Ç.’ya yanında bulundurduğu tabanca ile 4 el ateş etti.

Vücudunun boyun ve karın kısmına iki kurşun denk gelen ağır yaralı N.Ç., 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavisine başlandığı bildirildi.

Ağır yaralı 24 yaşındaki N.Ç.’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybettiği bildirildi. Şüpheli şahıs M.B.’nin ise olay yerinden kaçtığı ve emniyet güçlerince aramasının devam ettiği bildirildi.

Silahlı olayın meydana geldiği çocuk parkının ise kalabalık olduğu ve olay esnasında şans eseri başka birinin yaralanmadığı ifade edildi.

Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme yapılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA

Etiketler manisa Akhisar cinayet çocuk parkı park
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