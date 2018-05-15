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  4. 15 Mayıs 2018 08:50

Çocuk parkını bu hale getirdiler

Kayseri'de bir çocuk parkına gece gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler parkı savaş yerine çevirdi.

Çocuk parkını bu hale getirdiler
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye tarafından parklara konulan banklar ve çocuk oyun gruplarına verilen zarar Bünyan Belediyesi tarafından resmi Facebook hesabından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraflarda oyun gruplarının söküldüğü bankların da kırıldığı görüldü.

Bünyan ilçesinde bulunan parklarda ortaya çıkan tablo tepki topladı. Parklarda dinlenmek için kullanılması gereken oturma bankları yerlerinden sökülmüş veya tahta kısımları sökülmüş, kırılmış halde bulundu.

Çocuk oyun gruplarının ve bankların içler acısı halinin fotoğraflarını belediye "Sizlerle birlikte çocuklarımızın eğlenmesi sizlerin dinlenmesi için yaptığımız parklarımızı bu hale getirenleri sizlerin takdirine bırakıyoruz." notuyla paylaştı.

 
 

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