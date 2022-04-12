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Çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı

Çocukları tartışan aileler birbirine girdi: 14 yaralı

Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile birbirine girdi. Tüfek, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 14 kişi yaralandı, 3 araç ise hasar gördü.

Şanlıurfa'da çocukları tartışan iki aile arasında kavga çıktı.

Olay, dün gece Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile birbirine girdi.

Ailelerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

DHA

Etiketler şanlıurfa kavga
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